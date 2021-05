Difesa: Borrell a Consiglio militare Ue, focus su bussola strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di crisi emergenti e di nuove minacce alla sicurezza è in crescita e questo richiede all'Unione europea di fare di più, affrontando quindi il tema della Bussola strategica. E' quanto emerso dalla riunione di oggi del Comitato militare dell'Ue in formato di capi della difesa a cui ha preso parte l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che la riunione è stata l'occasione per evidenziare gli sviluppi più importanti nel settore della sicurezza e della difesa dall'ultima riunione nel novembre 2020. Il numero di crisi emergenti e di nuove minacce alla sicurezza è in crescita. Cyber, spazio, nuove tecnologie, cambiamenti climatici e altre tendenze stanno avendo profonde conseguenze in termini di sicurezza e geopolitica. Questo richiede all'Ue di fare di più e di fare di più insieme. Poiché la domanda di impegno dell'Ue sta aumentando, la sua offerta deve tenere il passo. (segue) (Beb)