Difesa: Borrell a Consiglio militare Ue, focus su bussola strategica (2)

- In questo contesto, Borrell e i capi della difesa dell'Ue hanno discusso la bussola strategica, in particolare gli aspetti relativi all'impegno operativo dell'Ue. Ha sottolineato la necessità che l'Unione europea prenda decisioni più rapidamente e garantisca che le missioni e le operazioni dell'Ue abbiano i mezzi necessari per fare la differenza sul terreno. Sono in corso discussioni per identificare incentivi concreti che potrebbero aiutare gli Stati membri a contribuire maggiormente alle missioni e alle operazioni dell'Ue, ad esempio con un "early force sensing", una maggiore trasparenza nella rotazione delle truppe o impegni nel quadro della cooperazione strutturata permanente (Pesco). In secondo luogo, Borrell ha sollevato la necessità di una maggiore flessibilità, ad esempio basandosi sul buon esempio delle "presenze marittime coordinate" e cercando di trovare più sinergie tra le missioni e le operazioni dell'Ue e le coalizioni europee ad hoc, come la task force Takuba nel Sahel o l'operazione Agenor nello stretto di Hormuz. (segue) (Beb)