Difesa: Borrell a Consiglio militare Ue, focus su bussola strategica (3)

- In terzo luogo, Borrell ha sottolineato la necessità di essere meglio preparati per le crisi future con forze addestrate, equipaggiate e disponibili quando necessario. L'idea di una forza di entrata iniziale per alcuni scenari potrebbe essere ulteriormente esplorata in questo contesto. L'Alto rappresentante ha sottolineato che, in linea con l'approccio della Bussola strategica, "dobbiamo migliorare la nostra capacità di promuovere la sovranità tecnologica e l'innovazione, e che dobbiamo rafforzare la nostra resilienza". Borrell e i capi di Stato maggiore della difesa dell'Ue hanno anche fatto riferimento agli sviluppi positivi nel contesto della cooperazione strutturata permanente (Pesco), in particolare quelli relativi alla partecipazione degli Stati terzi ai progetti Pesco, e hanno chiesto risultati più concreti alla luce della prossima quarta ondata di nuovi progetti da adottare nell'autunno 2021. Infine, Josep Borrell ha anche sottolineato che la cooperazione con i partner, in particolare l'Onu e la Nato, deve essere rafforzata. Ha sottolineato che la cooperazione Ue-Nato rimane un elemento chiave dell'agenda di sicurezza e difesa dell'Ue. (Beb)