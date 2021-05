Grecia: Covid, ministro Hardalias domani nell'isola di Kalymnos per preparare fine serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Protezione civile greco, Nikos Hardalias, si recherà domani in visita a Kalymnos dove sarà aggiornato sull'andamento della pandemia del Covid-19 nell'isola. Kalymnos si trova infatti in regime di serrata dallo scorso 5 maggio per contenere la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", i residenti possono lasciare le propri abitazioni solo per raggiungere i posti di lavoro, per andare nelle farmacie, per visite mediche e per fare la spesa entro le ore 18. La serrata nell'isola greca dovrebbe finire il 24 maggio. Lo scopo della visita del ministro ellenico è quello di coordinare la riapertura con le autorità locali dell'isola. (Gra)