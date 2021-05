Speciale infrastrutture: Raggi, iniziato cantiere a via dei Cerchi, ridisegniamo carreggiata con ciclabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi sono iniziate le prime lavorazioni in via dei Cerchi da Piazza di Porta Capena con la restrizione della carreggiata stradale e le operazioni propedeutiche alla rimozione dei sanpietrini. "Con la manutenzione di via dei Cerchi e via dell'Ara Massima di Ercole abbiamo un altro cantiere strategico per Roma, che restituisce sicurezza e funzionalità a due assi viari molto importanti del Centro storico e alla viabilità nella zona del Circo Massimo. Realizziamo anche la nuova pista ciclabile che consentirà ai ciclisti di raggiungere il Lungotevere da viale Aventino", ha commentato l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (Rer)