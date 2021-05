Kenya: Martha Koome ufficialmente designata giudice capo, è la prima donna nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martha Koome, giudice della Corte d'appello di Nairobi, è stata ufficialmente designata giudice capo (presidente della Corte suprema) del Kenya. È quanto reso noto dalla stessa Corte in un comunicato, secondo cui la nomina della 61enne giudice in carriera e rinomato avvocato per i diritti umani è stata confermata dal presidente Uhuru Kenyatta. Koome è la prima donna a ricoprire il prestigioso incarico nella storia del Kenya. Assume il ruolo in un momento in cui il rapporto tra la magistratura e il ramo esecutivo del governo è a un punto estremamente basso dopo che la scorsa settimana l'Alta corte di Nairobi ha emesso una severa sentenza che ha bocciato la riforma della Costituzione voluta dal presidente Kenyatta definendola "illegale" e mettendo in dubbio l'integrità dello stesso Kenyatta. In una sentenza pronunciata all’unanimità, la Corte ha stabilito in particolare che il presidente Kenyatta ha violato la Costituzione avviando un processo che dovrebbe essere guidato dai cittadini comuni, accusandolo inoltre di aver “usurpato i poteri dei cittadini”, e ha stoppato così il referendum che avrebbe dovuto chiamare i cittadini ad esprimersi sull’approvazione del provvedimento. Il disegno di legge, popolarmente denominato Building Bridges Initiative (Bbi), proponeva l’ampliamento delle funzioni dell'esecutivo e del parlamento. La sentenza reintroduce quindi l'ufficio del primo ministro (abolito dal disegno di legge), dispone la creazione di 70 nuovi collegi elettorali e introduce una clausola di azione affermativa che prevede la nomina di almeno 300 nuovi parlamentari non eletti. La sentenza, in linea teorica, aprirebbe la strada ad una possibile procedura di impeachment nei confronti del capodello Stato, tuttavia è assai improbabile che questo avvenga dal momento che il parlamento – in cui il partito di Kenyatta, Jubilee, detiene un’ampia maggioranza – ha già approvato il disegno di legge. (Res)