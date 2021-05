Emilia Romagna: Colla, inaccettabile assenza proprietà a tavolo regionale su ex Navigare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Considero inaccettabile e molto grave il fatto che la proprietà non si sia presentata al tavolo di confronto e non si sia presa la responsabilità di partecipare alla discussione. È un atto unilaterale ingiustificabile. Per questo chiederemo immediatamente la convocazione di un tavolo nazionale da parte del Ministero dello Sviluppo economico, vista la distribuzione dei dipendenti in varie sedi del Paese e per mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione che tutelino la produzione e un marchio storico per noi inscindibili con la professionalità dei dipendenti”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, commenta l’esito dell’incontro riguardante la vertenza della azienda manifattura Riese (ex Navigare), convocato in seguito alla comunicazione di messa in liquidazione dell’azienda e la contestuale cessazione delle attività, dopo che la Luchi Fiduciaria ha acquisito l’80 per cento delle quote societarie dal Fondo Consilium, mentre il rimanente 20 per cento imane nelle mani della Navy Group. La storica azienda con sede legale a Rio Saliceto e stabilimento con vendita a Carpi, prospetta il licenziamento di 83 lavoratori. All’incontro, come ha riferito la Regione in una nota, erano presenti il vicesindaco di Carpi, Stefania Gasparini, il sindaco di Rio Saliceto Lucio Malavasi, il liquidatore Maurizio Corvaja, rappresentanti di Unindustria Reggio Emilia, Filctem e Filcams Cgil, Femca Cisl e una delegazione dei lavoratori. (segue) (Ren)