Emilia Romagna: Colla, inaccettabile assenza proprietà a tavolo regionale su ex Navigare (2)

- Secondo la Regione: "La riunione ha evidenziato la completa insoddisfazione da parte delle Istituzioni e delle rappresentanze dei lavoratori per l’assenza dei rappresentanti della proprietà, che impedisce un confronto per ricercare una soluzione di continuità produttiva e occupazionale. La situazione è resa ancora più grave dopo che il 14 maggio, fra la prima e la seconda convocazione del tavolo istituzionale, la proprietà ha comunicato l’apertura di un procedimento di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti che riguarda 43 persone della sede di Carpi e altri 40 dei vari negozi in Italia". Il giudizio perciò è netto: "Le istituzioni e le parti sociali hanno concordato di ritenere inaccettabile il mandato del liquidatore, apparso evidente, di licenziare i dipendenti, restituire la sede e valorizzare solo il marchio. È stata quindi avanzata la richiesta di poter affrontare la vertenza con la proprietà per discutere di tutti gli strumenti, anche di difesa del reddito e di accompagnamento transitorio, utili a tutelare una produzione di valore del Made in Italy". Colla ha concluso: “Nel frattempo chiedo alla proprietà di sospendere la procedura di licenziamento collettivo in attesa della convocazione al Ministero, quale gesto indispensabile per evitare una cesura sociale di tale postata”. (Ren)