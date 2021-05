© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gip di Agrigento "ha archiviato l'inchiesta a carico di Carola Rackete. Chi soccorre persone in mare non può essere criminalizzato. Chi in questi mesi l'ha accusata e offesa dovrebbe oggi scusarsi. A cominciare da Matteo Salvini e Giorgia Meloni". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. (Rin)