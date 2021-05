Medio Oriente: Di Maio, quanto sta avvenendo riporta attenzione estrema instabilità aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta avvenendo in Terra Santa “riporta prepotentemente alla nostra attenzione l’estrema instabilità di un’area del mondo vitale per la nostra sicurezza”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante l’informativa alla Camera sulla sicurezza nel Mediterraneo. “Oltre agli avvenimenti in corso in Israele e nei Territori palestinesi, pensiamo alla Siria o allo Yemen, all’Iraq, al faticoso percorso di normalizzazione in Libia o alla drammatica situazione economico-sociale del Libano”, ha affermato il ministro. “Come Paese che si proietta nel Mediterraneo quale ponte naturale tra l’Europa e il vicinato meridionale, l’Italia sente particolarmente l’esigenza di elevare l’impegno della comunità internazionale in questo quadrante. Con due obiettivi: contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti aperti e, soprattutto, costruire un’agenda positiva per il Mediterraneo, che ne valorizzi il potenziale quale piattaforma di connettività tra Europa, Africa e Asia e quale luogo di collaborazione e prosperità”, ha dichiarato il ministro. Per Di Maio, le dinamiche geopolitiche che si riverberano sugli equilibri regionali attraversano oggi una fase di grande incertezza, con un punto fermo rappresentato dal ruolo degli Stati Uniti in questa regione, a partire dagli Accordi di Abramo e passando adesso alla stagione dell’amministrazione di Joe Biden che sta intensificando la cooperazione e le sinergie con i propri alleati, anzitutto con l’Europa, anche in un’ottica di condivisione delle responsabilità.(Res)