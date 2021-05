Covid: Costa, via mascherina all’aperto a fine luglio-agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati “sono in netto miglioramento, sia quelli relativi alla pandemia che ai vaccini, e credo che giugno sarà un mese importante: arriveranno 25 milioni di dosi e penso che già a fine luglio-agosto saremo di fronte a uno scenario che ci permetterà di togliere la mascherina all'aperto”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite a “Un giorno da pecora” su Rai Radio1. “Per eliminarla anche all'interno ci vorrà ancora maggiore precauzione e prudenza, ci arriveremo passo dopo passo”, ha aggiunto Costa. Sulla possibilità di avere tutta l’Italia in zona bianca, "bisogna fare attenzione, la situazione deve essere sempre monitorata. Certamente il fatto che dal primo giugno tre regioni andranno in zona bianca, seguiti da altre tre il 7 dello stesso mese rappresenta un dato positivo. Ci auguriamo che dalle settimane successive altre regioni si aggiungono a queste, ciò significherebbe che avremo anche prima quel quadro positivo a cui facevo riferimento", ha evidenziato il sottosegretario. (Rin)