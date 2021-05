Russia: condannato con la condizionale leader movimento "Per un nuovo socialismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accademico russo Nikolaj Platoshkin, leader del movimento "Per un nuovo socialismo", è stato condannato a una pena sospesa e una multa di 700 mila rubli (quasi 8 mila euro). Lo scorso giugno è stato accusato di incitamento a partecipare alle manifestazioni di protesta e diffusione pubblica di informazioni false. Il Comitato investigativo ha aperto un procedimento penale contro Platoshkin nel mese di giugno del 2020, in seguito alla pubblicazione di alcuni video su YouTube, in cui lo storico invitava a prendere parte a varie proteste in violazione delle norme sanitarie disposte contro il Covid-19. (Rum)