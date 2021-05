Medio Oriente: Di Maio, distensione deve passare per rivitalizzazione processi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una distensione a livello regionale nel Medio Oriente “non può che passare per la rivitalizzazione dei processi politici di soluzione dei conflitti e di partecipazione democratica”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante l’informativa alla Camera sulla sicurezza nel Mediterraneo. Nell’informativa il ministro ha ricordato le conversazioni avvenute in questi giorni con gli omologhi israeliano e palestinese, rispettivamente Gabi Ashkenazi e Riyad Malki, e l’incontro con il responsabile della diplomazia iraniana Mohammad Javad Zarif. Per Di Maio, lo scenario in Medio Oriente è “purtroppo drammatico”. In questo contesto, la spirale di violenza registratasi negli ultimi giorni in Israele e nei Territori palestinesi testimonia la volatilità di un’area frammentata e polarizzata. “Una volatilità che è il risultato di nodi irrisolti, cui si sommano nuovi vettori di instabilità, non ultimo l’inasprimento delle disparità sociali ed economiche indotto dall’impatto della pandemia”.(Res)