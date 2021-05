Medio Oriente: Erdogan, Turchia "non rimarrà in silenzio di fronte ai soprusi contro palestinesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che "se oggi rimaniamo in silenzio davanti ai soprusi in Palestina, Siria, Libia, Turkestan, Nagorno-Karabakh possiamo stare certi che i loro oppressori un giorno potrebbero bussarci alla porta". Lo riporta il quotidiano filo-governativo turco "Daily Sabah". Durante il suo intervento in occasione della festa nazionale turca della Giornata della gioventù e dello sport, Erdogan ha ricordato le tensioni in Medio Oriente. "Quelle istituzioni internazionali e Stati che predicano democrazia, diritti umani, legge, giustizia, libertà e sicurezza assistono in silenzio a questa persecuzione", ha aggiunto. "Coloro che ignorano il grido di dolore degli innocenti sotto la vessazione di Israele stanno in verità preparando il terreno per il loro stesso disastro" ha concluso Erdogan.(Tua)