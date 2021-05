Repubblica Ceca: premier Babis, Serbia pronta a donare 100 mila dosi di vaccino anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia arriva nello stesso giorno in cui il portale "Seznam Zpravy" fa notare che le 80 mila dosi di vaccino contro il coronavirus promesse alla Repubblica Ceca da Austria, Ungheria e Slovacchia non sono ancora arrivate. Queste dosi erano state promesse oltre un mese fa dopo che il premier ceco, Andrej Babis, si era lamentato dell'esito dei negoziati europei sulla distribuzione di vaccini addizionali. Le 30 mila dosi promesse da Vienna "saranno spedite entro la fine di maggio", ha dichiarato Jana Adamcova, portavoce per l'esecutivo di Praga. La conferma dell'invio di altre 40 mila dosi da parte di Budapest è arrivata però soltanto la settimana scorsa, secondo quanto affermato dall'ambasciatore ceco nella capitale magiara, Tibor Bial. Sorte ancora incerta è quella delle 10 mila dosi di Moderna che dovrebbero arrivare dalla Slovacchia. La promessa in questo caso era stata fatta dal premier slovacco, Eduard Heger, durante una sua visita a Praga a metà aprile. (Vap)