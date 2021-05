Trasporti: Fassina (SpR), manifestazione taxi, solidarietà all'assessore Calabrese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina sono intervenuto al presidio di tassisti in Piazza del Campidoglio. Hanno ragioni vere per manifestare e dissentire in merito alle proposte di turnazioni di servizio, regolamento comunale e bacino comprensorio". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma e deputato Leu, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. "Come sono pienamente fondate le richieste fatte al governo e al Parlamento di sospendere l’applicazione del Durc nel 2020 al fine di ottenere l’esonero del contributi previdenziali per il 2021. La manifestazione è stata pacifica e rispettosa. L’episodio che, purtroppo, ha coinvolto l’assessore Calabrese è stata iniziativa di pochissimi e isolati 'personaggi squalificati', come gli hanno definiti gli stessi organizzatori. Tutta la mia solidarietà all’assessore Calabrese. Siamo distanti sulle misure da attuare ma no alla violenza e alle intimidazioni senza se e senza ma", conclude Fassina.(Com)