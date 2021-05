Brasile: media giornaliera decessi aumenta per terzo giorno consecutivo, contagi in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La media giornaliera di decessi per patologie legate al contagio da nuovo coronavirus in Brasile aumenta per il terzo giorno consecutivo, dopo aver registrato cali consecutivi per due settimane. In particolare, con le 2.513 vittime nelle ultime 24 ore, il paese ha registrato una media giornaliera di decessi di 1.953, dopo tre giorni con valori inferiori (1.918, 1.915, 1.913 e 1.910). Pur trattandosi di una diminuzione del 16 per cento rispetto alla media delle precedenti due settimane, segna una nuova inversione di tendenza verso il peggioramento. Il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 439.050. La media era rimasta oltre quota 2.000 per 55 giorni, tra il 16 marzo e l'11 maggio. Il record assoluto pari a 3.125 morti al giorno in media era stato registrato il 12 aprile, in concomitanza con il picco della curva pandemica relativo alla seconda ondata che ha investito il paese .