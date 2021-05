Brasile: media giornaliera decessi aumenta per terzo giorno consecutivo, contagi in crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della pubblicazione dell'ultimo bollettino dell'Osservatorio Covid-19, lo scorso 9 maggio, la Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) di Rio de Janeiro, istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute del Brasile, aveva già evidenziato che a fronte della decelerazione della media dei decessi causati dalla Covid-19 nell'ultimo mese, tuttavia gli indicatori statistici mostravano ancora numeri altissimi, indicando che la pandemia rimarrà a livelli critici anche per le prossime settimane. La riduzione dei numeri assoluti per i ricercatori, non si è infatti ancora tradotta in una riduzione dell'impatto complessivo della pandemia nel paese. (segue) (brb)