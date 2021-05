Reggio Calabria: Spirlì, da Regione dieci milioni per mitigazione rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Messi in campo quasi 10 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico a Reggio Calabria". È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, che, in qualità di commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, ha siglato una convenzione con la Città metropolitana di Reggio Calabria. A sottoscrivere l’accordo (convenzione di avvalimento per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione degli interventi), Pasquale Gidaro, soggetto attuatore del commissario, e Giuseppe Vito Mezzatesta, dirigente e delegato del sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà. Spirlì ha spiegato: "Quello della mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria è una questione cruciale per il nostro territorio, spesso devastato dalla violenza degli agenti climatici. Dopo anni di immobilismo istituzionale in questo campo, stiamo intervenendo con rapidità e competenza in tutte le aree della regione. La nuova convenzione con la Metrocity è di grande rilevanza perché consente di mettere a disposizione ingenti risorse per la sistemazione idraulica e la messa in sicurezza delle fiumare. Interventi fondamentali per rendere le nostre terre, la nostra gente, la nostra economia". (segue) (Ren)