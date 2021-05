Migranti: Letta (Pd), obbligo a far fare salto di qualità a Patto per migrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi eventi a Ceuta obbligano tutta l'Unione europea a far fare il salto di qualità al Patto per la migrazione e l'asilo presentato a settembre dalla Commissione europea e che stenta ad andare avanti. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo il suo incontro al Parlamento europeo con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Della questione migratoria parlerò specificamente domattina con l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Ho posto la questione a tutti i miei interlocutori oggi. La questione migratoria obbliga a far fare un salto di qualità a quel piano che la Commissione ha presentato il 16 settembre scorso e che sta faticando ad andare avanti", ha spiegato. "L'Europa è priva di strumenti efficaci oggi per far fronte a una situazione emergenziale e l'Europa deve darsi strumenti e solamente il livello europeo può essere efficace. Non bastano gli Stati membri, la storia lo dimostra. Io l'ho vissuto anche in prima persona, nel 2013 e 2014, e ho imparato che da soli gli Stati non ce la fanno. Quindi c'è bisogno di solidarietà da parte di tutti e di dare all'Europa gli strumenti per intervenire", ha detto Letta.(Beb)