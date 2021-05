Covid: Drago (Fd'I), riaprire subito settore matrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia per il settore del wedding aveva chiesto a gran voce una data. Finalmente è arrivata, il 15 giugno. Ma in verità, occorrerebbe anticipare perchè l'unico ristoro possibile per la categoria è quello di tornare a lavoro. Bisogna aprire subito, rimettere in moto l'intero settore e tutto l'indotto che è fermo da un anno. E questo va fatto non soltanto per risollevare quelle migliaia di famiglie che il governo ha abbandonato a se stesse, ma anche per quei tantissimi giovani che sono stati costretti a rinunciare a sposarsi. Riaprire è quindi un messaggio di speranza anche per loro, specie in un Paese segnato da una gravissima crisi di natalità". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Fratelli d'Italia Tiziana Drago.(com)