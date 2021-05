Ue-Bosnia: presidente del Consiglio Tegeltija a Bruxelles con Lajcak e Varhelyi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tegeltija ha sottolineato che il percorso europeo non ha alternative aggiungendo di apprezzare l'impegno personale e gli sforzi del commissario Varhelyi a sostegno del percorso Ue della Bosnia Erzegovina. Il presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato che la concessione dello status di candidato all'adesione sarebbe un buon messaggio e una motivazione per i cittadini della Bosnia Erzegovina in tale percorso. Gli interlocutori hanno concordato sul fatto che tutti i livelli di governo, pur rispettando le regole del meccanismo di coordinamento armonizzato, dovrebbero compiere ulteriori sforzi per un'attuazione più rapida ed efficiente dei processi di riforma al fine di accelerare il percorso europeo del Paese. (Seb)