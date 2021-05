Speciale energia: Algeria intende diffondere in tutto il Paese le auto elettriche entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria intende diffondere in tutto il Paese entro il 2030 le auto elettriche. Lo ha annunciato il ministro algerino della Transizione energetica e delle energie rinnovabili, Chems Eddine Chitour. In un comunicato diffuso in occasione della 25ma edizione dell’Energy Day, Chitour ha precisato che l’obiettivo dell’introduzione delle auto elettriche è la riduzione del consumo di carburante. Le auto elettriche sostituiranno gradualmente le auto a benzina e diesel, ha affermato il ministro. "Inizieremo con l'acquisizione di 5.000 auto elettriche e l'installazione di stazioni di ricarica per questo tipo di veicoli", ha affermato Chitour, aggiungendo che "ricaricare le auto elettriche costa cinque volte meno che rifornire le auto tradizionali”. (Ala)