Speciale energia: Sardegna, assessori Pili e Lampis al ministro Cingolani, "le priorità dell'isola per l'ambiente e per la transizione energetica"

- Le priorità per la Sardegna in tema di ambiente e transizione energetica sono state al centro di un incontro in videoconferenza fra gli assessori regionali dell'Industria e della Difesa dell'ambiente, Anita Pili e Gianni Lampis e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. "Da un'efficace transizione energetica dipende una migliore crescita in termini di sviluppo socioeconomico della Sardegna e i Sardi chiedono al Governo gli investimenti necessari per superare l'utilizzo dei combustibili climalteranti – ha evidenziato l'assessore Pili –. La nostra isola merita di essere ripagata dell'enorme contributo pagato allo sviluppo del Paese, riparando ai danni e pianificando un futuro che metta l'ambiente al centro dello della programmazione. Dalla revisione del Piano nazionale Integrato energia clima (Pniec), dipende la costruzione del nuovo sistema energetico, industriale e produttivo dell'isola, mentre per le installazioni di impianti di energie rinnovabili diventa indispensabile il censimento delle aree idonee, oltre ad una revisione dell'iter amministrativo. Tra i nostri obiettivi, anche il raggiungimento della riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2050 (Rsc)