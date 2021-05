Speciale energia: Turchia, banca Tsbk destinerà 200 milioni di dollari per sviluppo centrali solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca per lo sviluppo industriale della Turchia (Tsbk) ha annunciato che finanzierà con 200 milioni di dollari la realizzazione di centrali solari nel Paese. Lo ha dichiarato il direttore vendita di Tsbk, Volkan Karaben, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. La Tsbk ha già finanziato 330 progetti di energia rinnovabile negli ultimi 20 anni, 162 dei quali sono progetti ad energia solare, e ha fornito un totale di 250 milioni di dollari a 250 megawatt di potenza installata. Come indicato da Karabeb, la Tsbk sta progettando nuovi investimenti per i prossimi anni e ha in programma di fornire 200 milioni di dollari in finanziamenti per realizzazione di centrali ad energia solare. (Tua)