Speciale energia: Francia, Digione lancia progetto per far circolare mezzi pesanti con carburante non inquinante

- La città di Digione, nell'est della Francia, ha lanciato un piano da 100 milioni di euro per far circolare i mezzi pesanti nell'area del suo comune con l'idrogeno. La prima tappa prevede la costruzione di una stazione per la produzione di idrogeno verde, che utilizzerà l'energia proveniente da un inceneritore di spazzatura. L'energia prodotta verrà acquistata dal gruppo energetico Electricité de France (Edf). I lavori per la realizzazione della centrale sono cominciati e dovrebbero arrivare a termine nel 2022. Inizialmente la capacità sarà di 440 chilogrammi di idrogeno al giorno, che verranno raddoppiati con il tempo. Una seconda stazione aprirà nel 2023 a sud della città. Entro il 2030 i 44 camion della spazzatura e 180 autobus della città verranno alimentati a idrogeno. (Frp)