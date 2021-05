Speciale energia: Snam, Rina e Giva, primo test al mondo con mix gas e idrogeno nella lavorazione dell’acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto a Rho (provincia di Milano), nello stabilimento Forgiatura A. Vienna, il primo test a livello mondiale di utilizzo di una miscela di gas naturale e idrogeno al 30 per cento nei processi di forgiatura utilizzati nella lavorazione dell'acciaio su scala industriale. Stando al relativo comunicato stampa, la sperimentazione ha previsto l'utilizzo del mix idrogeno-gas per riscaldare i forni dell'impianto ed è stata effettuata con successo, nel sito, dopo una serie di studi e test in laboratorio durati circa un anno. Protagoniste dell'iniziativa sono state Snam, Rina e il Gruppo Giva, leader globale nella lavorazione dell'acciaio, che ha messo a disposizione la Forgiatura Vienna per l'esecuzione del test di campo: la miscela di metano e idrogeno è stata fornita da Sapio, azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di gas industriali e medicinali. "L'idrogeno può diventare nel medio-lungo termine la soluzione per decarbonizzare il settore siderurgico e tutte le industrie con un consumo intensivo di energia, il cui ruolo nella nostra economia è fondamentale”, ha commentato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. (Com)