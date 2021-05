Covid: Pfizer avvierà la produzione del suo vaccino in Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pfizer inizierà a produrre il suo vaccino contro il Covid-19 nell'impianto di Grange Cast a Dublino. E' quanto riferito dalla società statunitense, secondo cui questa decisione rientra in un investimento da 40 milioni di dollari per lo sviluppo di questo stabilimento. L'impianto di Grange Castle produrrà il preparato mRNA, diventando così il secondo, dopo la fabbrica più importante di Pfizer ad Andover, nel Massachusetts. Il nuovo investimento multimilionario si aggiunge a un programma da 300 milioni di euro annunciato dalla società lo scorso anno per tre stabilimenti irlandesi. La società ha detto che creerà altri 75 posti di lavoro come parte del nuovo investimento della società farmaceutica. “Questo è un momento molto significativo per l'Irlanda e per il nostro sito di Grange Castle. Siamo immensamente orgogliosi di poter svolgere un ruolo nella produzione del vaccino Covid-19 di Pfizer", ha affermato Paul Duffy, vice presidente per la fornitura globale dell'azienza.(Rel)