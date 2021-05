Decreto Sostegni: Invidia (M5s), approvato mio odg per proroga contratto d'espansione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niccolò Invidia, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, osserva: "Insieme ad altri strumenti messi in campo dal governo Conte II per fronteggiare gli effetti della pandemia sul mercato del lavoro, penso per esempio al Fondo nuove competenze, il contratto d'espansione è certamente uno di quelli su cui puntare per la ripresa. Grazie a un mio emendamento in legge di Bilancio - prosegue il parlamentare in una nota - siamo intervenuti per allargare il perimetro delle imprese che possono beneficiarne. Nell'ambito della discussione del decreto Sostegni, oggi l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera all'ordine del giorno che ho presentato per impegnare il governo a valutare l'opportunità di prorogare almeno fino al 2022 le disposizioni relative al contratto di espansione previste dalla norma istitutiva del 2015". L'esponente del M5s aggiunge: "Il contratto di espansione va esteso alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 250 dipendenti e fino a 100 unità alle imprese che si aggregano stabilmente per finalità produttive o di servizi. Auspico che l'esecutivo dia seguito a ciò già nel decreto Sostegni bis". (Com)