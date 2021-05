Roma: Gasparri, quartieri ostaggio dei rom e bimbi senza campi da gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pessima gestione grillina del Comune di Roma offre quotidianamente materiale alle inchieste giornalistiche che registrano il degrado della capitale. Ad essere colpiti, soprattutto i bambini, costretti a rinunciare alle attività sportive perché il campo di gioco è reso impraticabile dalle nubi tossiche prodotte dai roghi che si generano nei campi rom. La Raggi, nei mesi scorsi, ha annunciato provvedimenti immediati a favore delle comunità che vivono in quelle aree". Lo afferma in una nota Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Ma la cronaca registra, ancora una volta, il nulla di fatto dell’amministrazione pentastellata. Roma, il simbolo di civiltà nel mondo, non può subire l’onta dell’incapacità grillina e dell’indifferenza della Regione, guidata dai dem, che ha lasciato interi quartieri ostaggio di rom che dimorano in luoghi fatiscenti, senza osservare il rispetto delle condizioni minime di vivibilità. E a Roma non può accadere che bambini, delusi e già provati dal lungo periodo di stop forzato, debbano rivolgere appelli alle istituzioni locali per chiedere il campo di calcetto dove potersi allenare. E’ un colpo che arriva dritto al cuore della capitale e dell’Italia e che, ancora una volta, fa emergere i nomi e i cognomi di chi dovevano e potevano agire ma, colpevolmente, hanno prodotto il disastro”, conclude. (Com)