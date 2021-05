Trasporti: insulti e spintoni ad assessore durante protesta tassisti in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della protesta di oggi dei tassisti, in piazza del Campidoglio, il vicesindaco e assessore ai Trasporti Pietro Calabrese, a quanto si apprende, sarebbe stato spintonato e insultato da alcuni manifestanti. I tassisti stamattina sono scesi in piazza contro l'aumento dei turni e il nuovo accordo di bacino che, secondo i sindacati del settore, penalizzerebbe la categoria. In una nota stamane la Uiltrasporti aveva spiegato anche che "a causa del presidio odierno siamo anche stati banalmente accusati di strumentalizzare i lavoratori a fini elettorali, ma la verità è che noi chiediamo solo dialogo e concertazione sulle problematiche del comparto, che sta subendo decisioni a senso unico con scarsi principi democratici su diversi temi come, ad esempio, quelli del bacino di servizio comprensoriale, nuovo regolamento comunale e sistema di turnazione". (Rer)