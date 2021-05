Moldova: presidente Sandu a “Faz”, corruzione nostro maggior problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corruzione è il “maggiore problema” della Moldova. È quanto affermato dalla presidente del Paese, Maia Sandu, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” in vista dell'incontro di oggi a Berlino con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier e della videoconferenza odierna con la cancelliera Angela Merkel. Sandu ha evidenziato di aspettarsi in Moldova una campagna inquinata dal malaffare per le elezioni anticipate che si terranno nel Paese l'11 luglio prossimo. In particolare, Sandu ha affermato: “Alcune forze politiche intendono utilizzare le questioni geopolitiche per evitare problemi di corruzione, così si vuole spaventare la gente”. Il riferimento è a Vladimir Voronin, già presidente della Moldova dal 2001 al 2009. Con riguardo al futuro del Paese, Sandu ha evidenziato che, se vincerà al voto di luglio, la Moldova aderirà alla Nato e sarà patria di “bambini neri e bruni, non solo bianchi”. Intanto, Voronin e Igor Dodon, presidente della Moldova dal 2016 al 2020, guidano le forze filorusse e accusano Sandu di voler vendere il Paese all'Ue e all'Alleanza atlantica. (segue) (Geb)