Moldova: presidente Sandu a “Faz”, corruzione nostro maggior problema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, la presidente moldava ribadisce il proprio impegno all'adesione all'Unione europea: “Voglio che i moldavi abbiano uno standard di vita come quello degli Stati membri dell'Ue e godano degli stessi diritti e libertà fondamentali dei loro cittadini”. A ogni modo, la campagna elettorale si concentrerà su “questioni di politica interne”. Secondo Sandu, infatti, la geopolitica distoglie dal vero problema, che è la corruzione. A causa malaffare, “le persone non possono sviluppare e realizzare i loro piani”. La presidente moldava ha aggiunto: “A causa della corruzione, non abbiamo fondi per una migliore istruzione e migliori infrastrutture”. Sebbene si aspetti una campagna elettorale inquinata, Sandu si è detta ottimista sull'esito del voto: “Abbiamo la possibilità di ripulire il parlamento, spero che quegli elettori che hanno votato per me ora voteranno per candidati onesti”. (segue) (Geb)