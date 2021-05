Moldova: presidente Sandu a “Faz”, corruzione nostro maggior problema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni, Sandu intende ripulire la magistratura dalla corruzione. A tal fine, il nuovo parlamento dovrebbe approvare una legge che prevede il riesame di tutti i giudici e pubblici ministeri. La commissione incaricata a tal fine dovrà essere formata e monitorata da una missione internazionale composta da ex giudici e pubblici ministeri. In tale prospettiva, la presidente della Moldova spera nel supporto tecnico dell'UE per la ricostruzione della magistratura, per esempio nella formazione dei giudici. Per Sandu, la creazione di istituzioni statali e capaci di agire sono un prerequisito essenziale per lo sviluppo sostenibile del proprio Paese. Allo stesso tempo, “serve un rapido progresso economico”, in particolare dopo la crisi del coronavirus. A tal fine, dopo le elezioni di luglio, verrà attuato un piano per la ricostruzione per il quale la Moldova fa affidamento sugli aiuti finanziari esteri. L'obiettivo è duplice. Da un lato, alleviare direttamente la situazione delle fasce più povere della popolazione. Dall'atro, ha concluso Sandu, si tratta di “un'opportunità per trasformare l'economia verso una maggiore digitalizzazione e i servizi online”. (Geb)