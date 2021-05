Migranti: Lamorgese, proposte Commissione Ue non soddisfacenti, servono meccanismi europei per facilitare rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte Commissione europea "non sono soddisfacenti per l’Italia". Lo ha dichiarato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, durante l’audizione, alla Camera, del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. La ministra ha sottolineato la necessità di un "meccanismo europeo per facilitare i rimpatri". (Rin)