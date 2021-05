Decreto Sostegni: Fiorini (Lega), via libera a odg per filiera tessile e moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato "approvato il nostro ordine del giorno al Dl Sostegni bis, a mia prima firma, in favore del settore produttivo del tessile e della moda. Un comparto altamente strategico per l'economia del nostro Paese e simbolo di vera eccellenza del made in Italy". Lo dichiara la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive. "L'esecutivo si è impegnato in particolare a valutare l'opportunità di prevedere una proroga degli ammortizzatori sociali fino al termine del 2021 e delle misure a sostegno della liquidità delle imprese mediante un allungamento dei termini ad oggi previsti per i mutui da finanziamenti Covid-19. Inoltre - prosegue Fiorini - a valutare l'opportunità di estendere il perimetro applicativo del credito d'imposta. Ciò in una logica di equità ed uniformità, prevedendo esplicitamente che il beneficio sia fruibile da parte di tutte le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento, compresa quindi la distribuzione commerciale".(Com)