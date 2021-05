Roma 2021: Patané (Pd), rinuncia Bertolaso mostra difficoltà centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la discesa in campo di Roberto Gualtieri, la rinuncia alla candidatura di Guido Bertolaso testimonia la difficoltà del centrodestra a trovare esponenti di peso per la sfida del Campidoglio". Così in una nota, Eugenio Patané, consigliere regionale del Pd. "La classe dirigente che ha già fallito con Alemanno – aggiunge Patané - è alla disperata ricerca del salvatore della patria per mascherare i propri disastri".(Com)