Trasporti: Ghera-Mennuni (Fd'I), bus elettrici fermi a Tor Pagnotta da più di un anno

- "Mobilità sostenibile, queste le parole che hanno caratterizzato il mandato del Movimento 5 stelle a Roma, ma dalle parole non si è passati ai fatti". Lo dichiarano in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo Fratelli d'Italia in Regione Lazio e Lavinia Mennuni consigliere Fd'I, membro della commissione Mobilità di Roma Capitale. "Oggi ci siamo recati a effettuare un sopralluogo in uno dei depositi Atac, a Tor Pagnotta dove abbiamo constatato che vi sono 45 filobus elettrici completamente fermi da più di un anno e privi di manutenzione. Questo perché da giugno 2020 si sta tentando invano di rinnovare il contratto di manutenzione con la ditta che si occupava della stessa ma senza successo. Il risultato? Filobus fermi ad arrugginire". (segue) (Com)