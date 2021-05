Trasporti: Ghera-Mennuni (Fd'I), bus elettrici fermi a Tor Pagnotta da più di un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A marzo dello scorso anno l'assessore Calabrese rassicurava sul fatto che sarebbero stati risistemati alcuni tombini del corridoio della mobilità, che i filobus sarebbero stati rimessi in esercizio a breve - aggiungono Ghera e Mennuni -. I romani ancora aspettano. Avrebbe forse avuto senso in tutto quest'anno, piuttosto che abbandonare i mezzi senza neppure manutenerli, far affiancare gli operai che sono nell'organico di Atac, da esperti della ditta per quantomeno tenere in buono stato le vetture, ma a parte la, evidentemente molto farraginosa trattativa, non si è andati in questa direzione. Abbiamo chiesto una commissione mobilità con la presenza dell'assessore per avere contezza dello stato degli atti relativo a questa vicenda", concludono. (Com)