- Domani mattina "andrò in Tunisia con la commissaria Ylva Johansson, per operare insieme sul contrasto del traffico di migranti irregolari". Lo ha dichiarato la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante l’audizione, alla Camera, del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. (Rin)