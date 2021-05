Serbia-Ue: presidente Vucic non presente a cena con Borrell, al suo posto premier Brnabic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic non parteciperà alla cena di lavoro organizzata per domani a Bruxelles dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. Lo riferisce l'emittente "N1", precisando che al suo posto andrà la premier Ana Brnabic. La cena vedrà riuniti i leader dei Paesi dei Balcani occidentali. La partecipazione è stata confermata dai primi ministri della Macedonia del Nord Zoran Zaev, dell'Albania Edi Rama, del Kosovo Albin Kurti. Parteciperà inoltre il presidente di turno della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, e il capo dello Stato del Montenegro Milo Djukanovic. Nel corso della cena di lavoro verrà discussa la situazione politica generale nei Balcani occidentali e l'integrazione europea dei Paesi della regione. Oggi il presidente Vucic è a Bruxelles per una visita presso il quartier generale della Nato, dove discuterà della situazione della sicurezza nella regione con il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg. (segue) (Seb)