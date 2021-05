Balcani: presidente kosovara Osmani, superare ferite del passato per futuro comune nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è impegnato nell'avanzamento dei valori dell'Unione europea e della cooperazione regionale nei Balcani nel "vero spirito" del processo di Brdo-Brioni. Lo ha dichiarato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, nel suo intervento oggi per l'evento ospitato dalla Slovenia in occasione del decimo anniversario del processo di Brdo-Brioni. Secondo quanto affermato da Osmani, come riportato sul suo profilo Facebook, la pandemia del Covid-19 oltre ad una crisi può essere anche "un'opportunità di trarre importanti lezioni". La presidente kosovara ha fatto in questo modo riferimento alle aspettative dei cittadini per una crescita più sostenibile, mentre durante la pandemia è apparsa chiara "l'esigenza di azioni coordinate". "Dobbiamo lavorare duramente per dare attuazione alle regole basate sul modello dell'Ue per la cooperazione regionale al fine di promuovere rapporti commerciali e per rispondere alle carenze legate allo stato di diritto ed all'occupazione", ha osservato Osmani evidenziando anche l'esigenza dello sviluppo delle infrastrutture. (segue) (Alt)