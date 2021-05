Imprese: Intesa Sanpaolo e Monitor Deloitte illustrano mercato tedesco e spagnolo alle Pmi lombarde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, per questi ultimi ci si aspetta nel 2021 una forte accelerazione degli scambi internazionali per tutti i paesi mondiali: con un 7,5 per cento nelle economie avanzate e un 9,2 nelle economie in via di sviluppo. Con particolare riferimento alla Germania, a cui l’Italia destina circa il 12,5 per cento del proprio export, i dati mostrano una ripresa generale del paese, con l’andamento del Recovery Index che sul finire del 2021 torna quasi ai livelli pre-crisi, trainata principalmente dalle vendite retail e dalla fiducia dei consumatori. Per la Spagna, alla quale l’Italia destina circa il 4,6 per cento del proprio export, si prevede una progressiva ripresa dei livelli pre-crisi sul finire dell’ultimo trimestre del 2022. “L’iniziativa testimonia la nostra proficua collaborazione con Deloitte alla luce dell’interesse crescente verso i mercati esteri da parte delle imprese italiane nell’ottica di una ripresa accelerata: i percorsi di internazionalizzazione sono un caposaldo della strategia di Intesa Sanpaolo che resta l’interlocutore ideale per affiancare le Pmi anche per questi obiettivi”, ha commentato Anna Roscio, executive director Sales and Marketing imprese di Intesa Sanpaolo, aggiungendo che la seconda edizione ha registrato un’ottima partecipazione. (segue) (Com)