Imprese: Intesa Sanpaolo e Monitor Deloitte illustrano mercato tedesco e spagnolo alle Pmi lombarde (4)

- L’iniziativa, prosegue la nota, contribuisce anche ad attuare uno dei pilastri di “Motore Italia”, il programma recentemente avviato da Intesa Sanpaolo per favorire la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale delle imprese e che mette a disposizione delle imprese lombarde oltre 13 miliardi di euro di nuovo credito. “Per l’Italia nel suo insieme ed in particolare per il Meridione, il post-Covid offre l’opportunità di riconquistare il posizionamento che le spetta nel contesto internazionale: ne sono riprova gli importanti investimenti a livello istituzionale tramite il fondo Next Generation Eu volti a favorire la ripartenza e colmare il gap sistemico tra Nord e Sud Italia lavorando su infrastrutture, innovazione e ricerca e stimolo a fare impresa”, ha affermato Manuel Pincetti, partner Monitor Deloitte responsabile per i servizi di Strategic transformation and Growth di Deloitte in Italia. “Ed è proprio con l’ambizione di valorizzare al meglio le opportunità di attrarre business oltre i confini nazionali per le nostre aziende e creare le condizioni per favorirne l’internazionalizzazione che partecipiamo attivamente agli Smart International Tour del Gruppo Intesa Sanpaolo”, ha aggiunto. (Com)