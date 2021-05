Romania: partito Psd, al via "guerra politica" per difendere gli interessi dei romeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico della Romania (Psd) lancerà una "grande guerra politica" per difendere gli interessi dei romeni se il primo ministro Florin Citu e i rappresentanti del governo di Bucarest non si apriranno al confronto con l'opposizione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha affermato il segretario generale del Partito socialdemocratico (Psd), Paul Stanescu, in un comunicato stampa. Stanescu sostiene che il primo ministro romeno Citu "bussa alla porta" dei sindaci del Psd per convincerli a sostenere la campagna di vaccinazione, perché vuole realizzare il suo piano di 5 milioni di cittadini romeni vaccinati. Il segretario generale del Psd si è detto "insoddisfatto" perché questo dialogo con i sindaci del partito socialdemocratico avviene senza un confronto costante con i dirigenti del Psd. "La campagna di vaccinazione è diventata una nuova caccia al successo, una competizione politica. Essendo vicino al raggiungimento del traguardo dei 5 milioni di romeni vaccinati, Citu vuole un trofeo ad ogni costo. È così che è giunto alla conclusione che i sindaci del Psd possono servire a qualcosa", afferma Stanescu sostenendo che il Psd ha ripetutamente proposto al governo "uno sforzo politico comune" per combattere la pandemia, ma i socialdemocratici "sono stati respinti". (segue) (Rob)