Romania: partito Psd, al via "guerra politica" per difendere gli interessi dei romeni (2)

- Stanescu minaccia pertanto "una grande guerra politica", se il Psd non sarà consultato nell'elaborazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. "Il Psd ha ripetutamente proposto al governo di combattere la pandemia fianco a fianco, in uno sforzo politico congiunto. Abbiamo teso la mano in segno di rispetto per i romeni e la loro salute, ma Iohannis (il presidente, Klaus) e i suoi liberali hanno rifiutato. Stiamo aspettando il dialogo sul Pnrr, ma se la loro incompetente arroganza lo bloccherà, inizieremo una grande guerra politica per difendere gli interessi dei romeni. Non lasceremo che blocchino un Piano così importante, perché, come ho detto prima, questo Piano non appartiene a Citu e al suo governo, ma ai romeni ", afferma il leader del Psd. Il primo ministro Citu ha dichiarato lunedì che questa settimana avrà un incontro al governo con il presidente del Psd, Marcel Ciolacu, per discutere del Pnrr (Rob)