Migranti: soccorse 49 persone al largo delle coste del Belgio

- Le autorità belghe hanno soccorso dal largo delle loro coste 49 migranti, la maggior parte di origini vietnamite, mentre cercavano di raggiungere il Regno Unito a bordo di un battello. Lo ha reso noto la procura di Bruges in un comunicato. Secondo quanto riportato, i migranti "erano in buona salute, ma alcuni presentavano leggeri sintomi di ipotermia". Dai primi elementi in mano agli inquirenti, emerge che la barca potrebbe essere partita dalle coste della Francia. (Beb)