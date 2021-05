Copasir: Salvini, componenti Lega pronti a dimettersi già oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti della Lega del Comitato per la sicurezza della Repubblica (Copasir) sono pronti a dimettersi per procedere all’elezione del nuovo presidente dopo il cambio di maggioranza. Lo ha ribadito il segretario Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Roma. "Ringrazio il presidente del Copasir – ha affermato -, ha messo a disposizione il suo mandato chiedendo a tutti i componenti di dimettersi e ripartire da zero. Già oggi pomeriggio, se tutti i partiti fossero d'accordo, gli uomini della Lega sarebbero pronti a dimettersi per rifondare questo organismo. Alcuni, invece, chiedono le dimissioni del prossimo ma non vogliono dimettersi loro”. Il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, in una intervista televisiva aveva rilanciato la sua proposta: “siamo disposti a fare un patto politico-istituzionale, ovvero ci dimettiamo tutti e, con i presidenti delle Camere, si stabilisce che siano assegnati cinque posti all'opposizione”.(Rin)