Difesa: Graziano, scambio tra capi Stato maggiore con Borrell, focus su bussola strategica

- I capi di Stato maggiore della Difesa hanno avuto la possibilità di scambiare opinioni con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio militare dell'Ue, il generale Claudio Graziano, che ha sottolineato come Borrell abbia aperto l'incontro "sottolineando l'importanza della bussola strategica per le missioni e le operazioni di Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) e le iniziative della difesa europea, in particolare il ruolo dei gruppi tattici dell'Ue che agiscono come "forze di ingresso iniziale" in situazioni di risposta rapida". (Beb)