Vaccini: Dg welfare Lombardia, per homeless si sta pensando a monosomministrazione in centri che li ospitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tutta la categoria degli homeless, che non hanno in molti casi alcuni requisiti identificativi come tessere sanitarie o altri documenti, stiamo lavorando con le Ats in queste ore per offrire loro, rifornendo i centri che offrono servizi tipo ospitalità e pasti, la possibilità del vaccino monosomministrazione per poter offrire copertura vaccinale anche a queste persone". Lo ha spiegato durante la Commissione sanità del Consiglio regionale della Lombardia il dirigente della direzione generale welfare di Regione Lombardia, Marco Salmoiraghi. "Proprio ieri nella nota emanata dal Commissario straordinario vi è contenuto un passaggio con una raccomandazione per privilegiare l'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson in queste aree di popolazione in cui si ha molta difficoltà a identificare il soggetto e a garantire un regolare accesso e prenotare la seconda dose - ha aggiunto Salmoiraghi - Pensiamo di poter arrivare ai primi di giugno a offrire a tutto questo ampio spettro di popolazione la necessaria copertura per se stessi e una maggiore protezione riguardo alla riduzione del rischio della diffusione del contagio visto che sono soggetti che possono diffonderlo, visto che frequentano magari spazi affollati". "Stiamo per fare un censimento delle strutture che offrono servizi a queste persone per capire il numero degli homeless e degli irregolari, e la capacità che queste associazioni potrebbero avere di poter somministrare dosi vaccinali", ha concluso Salmoiraghi.(Rem)